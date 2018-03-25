Израиль нанес удар по объекту ХАМАС в секторе Газа

ТАСС, 25 марта. Армия обороны Израиля поразила в ночь с субботы на воскресенье объект в секторе Газа, принадлежащий радикальному палестинскому движению ХАМАС.

Об этом сообщила газета Haaretz со ссылкой на представителя израильских военных.

Целью ВВС Израиля была военная база ХАМАС, расположенная на юге сектора Газа в городе Рафах. Воздушный удар, по данным издания, был нанесен в ответ на действия четырех палестинцев, которые в субботу проникли на израильскую территорию, повредив разделительный забор, и попытались поджечь находившуюся там строительную технику.

Газета отмечает, что по прибытии на место инцидента израильских военных нарушители бежали обратно.