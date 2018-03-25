Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Израиль нанес удар по объекту ХАМАС в секторе Газа

Международная панорама
25 марта, 2:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, марта. /ТАСС

Военные ответили на действия четырех палестинцев, пытавшихся поджечь строительную технику на израильской территории

Поделиться
Материал из 1 страницы
Сектор Газа

Сектор Газа

© AP Photo/Lefteris Pitarakis

ТАСС, 25 марта. Армия обороны Израиля поразила в ночь с субботы на воскресенье объект в секторе Газа, принадлежащий радикальному палестинскому движению ХАМАС.

Смотрите также

Нетаньяху: Израиль атаковал реактор в Сирии, чтобы не позволить ей создать ядерное оружие

Военные Израиля предотвратили попытку восстановления тоннеля на границе с сектором Газа

ВВС Израиля нанесли удар по цели ХАМАС в секторе Газа

Об этом сообщила газета Haaretz со ссылкой на представителя израильских военных.

Целью ВВС Израиля была военная база ХАМАС, расположенная на юге сектора Газа в городе Рафах. Воздушный удар, по данным издания, был нанесен в ответ на действия четырех палестинцев, которые в субботу проникли на израильскую территорию, повредив разделительный забор, и попытались поджечь находившуюся там строительную технику.

Газета отмечает, что по прибытии на место инцидента израильских военных нарушители бежали обратно.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Израиль
Темы
Палестино-израильский конфликт
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Южная Корея и "проклятие президентов"
2
Авторы De Andere Krant в Нидерландах выступили против создания негативного образа РФ
3
Посол РФ: западные дипломаты не приехали на церемонию в память о бомбардировках Сербии
4
Bloomberg: Трамп решил выслать десятки российских дипломатов из США из-за дела Скрипаля
5
СМИ: Скрипаль просил у Путина разрешения вернуться в Россию
6
Times: около 20 европейских стран готовятся к высылке российских дипломатов
7
Пресс-секретарь штаба Грудинина опроверг публикации о том, что тот сбрил усы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама