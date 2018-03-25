Экс-посол Британии полагает, что враждебность между РФ и Западом постепенно "размоется"

ТАСС, 25 марта. Бывший посол Великобритании в РФ Энтони Брентон считает, что дипломатическая враждебность между Россией и Западом "размоется" через несколько месяцев, так как обеим сторонам необходимы функционирующие отношения. Такое мнение он высказал в интервью газете The Independent, опубликованном в воскресенье.

"Как часть наших санкций, у нас не будет какое-то время контактов с русскими на высоком уровне. Это начнет размываться через несколько месяцев, потому что вам необходимо иметь контакты на высоком уровне по ряду вещей", - приводит его слова издание. "Возобновлять связи мы будем медленно, но через несколько месяцев это произойдет, так как нам нужно быть вновь способными вести дела с русскими ", - заявил Брентон.

Как отмечает газета, хотя бывший посол поддерживает действия британского правительства, он считает, что язык, который используют представители властей страны, имея в виду министров обороны Гэвина Уильямсона и министра иностранных дел Бориса Джонсона, является "без надобности злобным".

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.