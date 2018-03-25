Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экс-посол Британии полагает, что враждебность между РФ и Западом постепенно "размоется"

Международная панорама
25 марта, 4:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, марта. /ТАСС

Бывший посол Великобритании в РФ Энтони Брентон предсказал возобновление контактов между Лондоном и Москвой в ближайшие месяцы

Поделиться
Материал из 1 страницы
Бывший посол Великобритании в РФ Энтони Брентон

Бывший посол Великобритании в РФ Энтони Брентон

© EPA/SERGEI ILNITSKY

ТАСС, 25 марта. Бывший посол Великобритании в РФ Энтони Брентон считает, что дипломатическая враждебность между Россией и Западом "размоется" через несколько месяцев, так как обеим сторонам необходимы функционирующие отношения. Такое мнение он высказал в интервью газете The Independent, опубликованном в воскресенье.

Смотрите также
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в Солсбери

Мировая реакция на конфликт России и Великобритании вокруг дела Скрипаля

"Как часть наших санкций, у нас не будет какое-то время контактов с русскими на высоком уровне. Это начнет размываться через несколько месяцев, потому что вам необходимо иметь контакты на высоком уровне по ряду вещей", - приводит его слова издание. "Возобновлять связи мы будем медленно, но через несколько месяцев это произойдет, так как нам нужно быть вновь способными вести дела с русскими ", - заявил Брентон.

Как отмечает газета, хотя бывший посол поддерживает действия британского правительства, он считает, что язык, который используют представители властей страны, имея в виду министров обороны Гэвина Уильямсона и министра иностранных дел Бориса Джонсона, является "без надобности злобным".

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Сергея Скрипаля
Персоны
Джонсон, Борис
Страны
Россия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посол РФ: западные дипломаты не приехали на церемонию в память о бомбардировках Сербии
2
Авторы De Andere Krant в Нидерландах выступили против создания негативного образа РФ
3
СМИ: Скрипаль просил у Путина разрешения вернуться в Россию
4
Южная Корея и "проклятие президентов"
5
Посольство РФ: реакция британской лаборатории говорит о разработке там отравляющих веществ
6
История усов Павла Грудинина: что случилось на самом деле
7
Times: около 20 европейских стран готовятся к высылке российских дипломатов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама