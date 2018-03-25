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Япония выступает за расширение предварительных условий для встречи лидеров США и КНДР

Международная панорама
25 марта, 5:02 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 25, марта. /ТАСС

Активность Токио вызвана опасениями за японские интересы, которые могут быть оставлены за бортом первых в истории переговоров лидеров США и КНДР

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ТОКИО, 25 марта. /ТАСС/. Япония выступает за выполнение КНДР целого списка дополнительных предварительных условий перед тем, как будет проведена встреча между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo.

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Отмечается, что соответствующая просьба была озвучена министром иностранных дел Японии Таро Коно в ходе его недавней поездки в США. В частности, в список предварительных условий входит обещание Пхеньяна решить проблему японских граждан, похищенных разведкой КНДР, и отказ от использования ракет средней дальности, способных нанести удар по Японии. Также Коно попросил американскую сторону убедиться в том, что Пхеньян пообещает провести полную, необратимую денуклеаризацию, которую возможно будет подтвердить, и допустит на свои атомные объекты специалистов Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ).

По данным агентства, премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе своего предстоящего в апреле визита в Вашингтон намеревается еще раз озвучить эту японскую позицию. Активность Токио в этом направлении вызвана опасениями, что проблемы, которые непосредственно связаны с японскими интересами и безопасностью Японии, могут быть оставлены за бортом первых в истории переговоров лидеров США и КНДР. Отмечается, что представители американской администрации с пониманием отнеслись к высказанной японской стороной озабоченности.

8 марта начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи, выступая перед журналистами в Вашингтоне, заявил, что президент США Дональд Трамп готов провести встречу с Ким Чен Ыном до мая текущего года. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Трамп примет приглашение встретиться с лидером КНДР "в том месте и в те сроки, которые еще предстоит определить". Однако 9 марта она проинформировала о том, что встреча Трампа и Ким Чен Ына не состоится до тех пор, пока Пхеньян не предпримет конкретные действия для свертывания своих ядерных разработок.

Позднее министр иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва в интервью телеканалу CBS сообщила, что лидер КНДР Ким Чен Ын "дал слово" по обязательству относительно денуклеаризации Корейского полуострова.

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Персоны
Коно, Таро Ким Чен Ын Абэ, Синдзо Сандерс, Сара Трамп, Дональд
Страны
США КНДР Япония Республика Корея
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
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