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Абэ поклялся сделать все, чтобы на саммите США и КНДР была поднята тема похищенных граждан

Международная панорама
25 марта, 6:14 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 25, марта. /ТАСС

В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения 13 граждан Японии и позволил пятерым из них вернуться на родину

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ

© EPA-EFE/TOMS KALNINS

ТОКИО, 25 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поклялся приложить все усилия для того, чтобы тема похищения японских граждан разведкой КНДР в 1970-е годы была поднята на предстоящей встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

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"Я клянусь приложить все силы для того, чтобы этот вопрос был поднят на встрече лидеров США и Северной Кореи", - цитирует Абэ агентство Kyodo. В середине апреля глава японского правительства отправится с официальным визитом в США, где проведет переговоры с Трампом. Японская сторона крайне озабочена тем, что вопросы, непосредственно связанные с ее интересами и обеспечением национальной безопасности, могут быть оставлены за бортом исторических переговоров лидеров США и КНДР.

Тема похищения японских граждан разведкой  КНДР в 1970-е годы является одной из самых болезненных в отношениях между двумя странами, которые не поддерживают официальных дипломатических связей. В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения только 13 граждан Японии и позволил пятерым из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам направлены останки, подлинность которых подтвердить не удалось.

В мае 2014 года правительства Японии и КНДР договорились провести новое расследование похищений японских граждан, для этого была создана специальная комиссия. Однако затем сторона КНДР официально объявила о роспуске комиссии и приостановке расследования после того, как Токио ужесточил односторонние санкции против Пхеньяна в ответ на ракетные пуски и ядерные испытания КНДР.

8 марта этого года начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи, выступая перед журналистами в Вашингтоне, заявил, что Трамп готов провести встречу с Ким Чен Ыном до мая текущего года. Пресс- секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Трамп примет приглашение встретиться с лидером КНДР "в том месте и в те сроки, которые еще предстоит определить". Однако 9 марта она проинформировала о том, что встреча Трампа и Ким Чен Ына не состоится до тех пор, пока Пхеньян не предпримет конкретные действия для свертывания своих ядерных разработок.

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Персоны
Ким Чен Ын Абэ, Синдзо Трамп, Дональд
Страны
США КНДР Япония Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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