Абэ поклялся сделать все, чтобы на саммите США и КНДР была поднята тема похищенных граждан

ТОКИО, 25 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поклялся приложить все усилия для того, чтобы тема похищения японских граждан разведкой КНДР в 1970-е годы была поднята на предстоящей встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

"Я клянусь приложить все силы для того, чтобы этот вопрос был поднят на встрече лидеров США и Северной Кореи", - цитирует Абэ агентство Kyodo. В середине апреля глава японского правительства отправится с официальным визитом в США, где проведет переговоры с Трампом. Японская сторона крайне озабочена тем, что вопросы, непосредственно связанные с ее интересами и обеспечением национальной безопасности, могут быть оставлены за бортом исторических переговоров лидеров США и КНДР.

Тема похищения японских граждан разведкой КНДР в 1970-е годы является одной из самых болезненных в отношениях между двумя странами, которые не поддерживают официальных дипломатических связей. В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения только 13 граждан Японии и позволил пятерым из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам направлены останки, подлинность которых подтвердить не удалось.

В мае 2014 года правительства Японии и КНДР договорились провести новое расследование похищений японских граждан, для этого была создана специальная комиссия. Однако затем сторона КНДР официально объявила о роспуске комиссии и приостановке расследования после того, как Токио ужесточил односторонние санкции против Пхеньяна в ответ на ракетные пуски и ядерные испытания КНДР.

8 марта этого года начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи, выступая перед журналистами в Вашингтоне, заявил, что Трамп готов провести встречу с Ким Чен Ыном до мая текущего года. Пресс- секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Трамп примет приглашение встретиться с лидером КНДР "в том месте и в те сроки, которые еще предстоит определить". Однако 9 марта она проинформировала о том, что встреча Трампа и Ким Чен Ына не состоится до тех пор, пока Пхеньян не предпримет конкретные действия для свертывания своих ядерных разработок.