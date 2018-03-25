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Полиция Германии задержала Карлеса Пучдемона

Международная панорама
25 марта, 13:43 UTC+3

Адвокат политика заявил, что его подзащитного задержали, когда он направлялся через границу из Дании по пути в Бельгию из Финляндии

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Карлес Пучдемон

Карлес Пучдемон

© EPA-EFE/Juanjo Galan

МАДРИД, 25 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы Германии задержали бывшего главу каталонского правительства Карлеса Пучдемона при пересечении границы. Соответствующее сообщение разместил в воскресенье на своей странице в Twitter адвокат политика Жауме Алонсо Куэвильяс.

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По его словам, Пучдемон "был задержан в Германии, когда направлялся через границу из Дании по пути в Бельгию из Финляндии". "В настоящий момент он находится в отделении полиции", - добавил юрист.

Ранее Верховный суд (ВС) Испании принял решение выдать международный ордер на арест бежавшего из страны Пучдемона и ряда его соратников, которые также скрываются от правосудия. До этого ВС озвучил обвинительные заключения в отношении подозреваемых в причастности к "сепаратистскому процессу", Пучдемону и другим региональным политикам инкриминируется подстрекательство к бунту. Всего суд выдал шесть ордеров.

Пучдемон бежал в Бельгию в конце октября прошлого года. На территории Испании действует ордер на его арест. Ранее ВС уже выдавал международный ордер на арест экс-главы правительства автономии, однако затем отозвал его. 22 и 23 марта Пучдемон находился в Финляндии.

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Персоны
Пучдемон, Карлес
Страны
Испания Бельгия Германия
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