Прокуратура ФРГ примет решение о возможной экстрадиции Пучдемона

БЕРЛИН, 25 марта. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Полиция Германии задержала бывшего главу каталонского правительства Карлеса Пучдемона на трассе в земле Шлезвиг-Гольштейн. Решение о его возможной экстрадиции в Испанию будет принимать федеральная прокуратура, но когда это произойдет, сказать сложно, сообщил в воскресенье корреспонденту ТАСС представитель правоохранительных органов города Киль Уве Келлер.

"Задержание было произведено на автобане номер 7 в 11:19 (по местному времени, 12:19 мск - прим. ТАСС) на основании европейского ордера на арест", - сказал собеседник агентства. "В настоящее время он находится в полицейском участке", - добавил Келлер. Отвечая на просьбу пояснить, последует ли теперь высылка, он отметил, что "этим вопросом занимается прокуратура, она и примет решение".

Как правило, в таких случаях решение об аресте и высылке принимается на следующий после задержания день. Комментарием гособвинителей ТАСС пока не располагает.

Тем временем журнал Focus сообщил, что на протяжении всего маршрута из Финляндии, где Пучдемон был 22-23 марта, за политиком следили испанские спецслужбы. Именно они направили сигнал немецким правоохранительным органам, когда испанец пересек датско-германскую границу. Таким образом, как только экс-глава каталонского кабинета оказался в ФРГ, его оперативно задержали.

Келлер в ответ на просьбу прокомментировать эту информацию отметил: "Я не могу сказать, как далеко от датской границы было осуществлено задержание". Кроме того, известно, что федеральная полиция, которая действует на госграницах, в операции задействована не была. "Задержание производили правоохранители Шлезвига-Гольштейна", - сообщил ТАСС представитель федеральной полиции Геро фон Вегезак.

Ранее Верховный суд (ВС) Испании принял решение выдать международный ордер на арест бежавшего из страны Пучдемона и ряда его соратников, которые также скрываются от правосудия. До этого ВС озвучил обвинительные заключения в отношении подозреваемых в причастности к "сепаратистскому процессу", Пучдемону и другим региональным политикам инкриминируется подстрекательство к бунту.