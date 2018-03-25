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СМИ: в Турции успешно испытали баллистические ракеты "Гёкдоган" и "Боздоган"

Международная панорама
25 марта, 14:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, марта. /ТАСС

Проект разработки ракет планируется завершить в 2020 году, после этого начнется серийное производство ракет

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Турецкие ракеты на XIII Международной выставке продукции оборонной промышленности IDEF-2017 в Стамбуле

Турецкие ракеты на XIII Международной выставке продукции оборонной промышленности IDEF-2017 в Стамбуле

© AP Photo/Lefteris Pitarakis

ТАСС, 25 марта. Турция провела успешные испытания первых баллистических ракет собственной разработки "Гёкдоган" и "Боздоган". Об этом сообщило в воскресенье агентство Anadolu.

По его сведениям, ракеты совместной разработки специалистов турецких оборонных структур - Совета по научно-техническим исследованиям Турции и Научно-исследовательского института оборонной промышленности - были впервые представлены на XIII Международной выставке продукции оборонной промышленности IDEF-2017 в Стамбуле. Тестовые запуски ракет проведены с военного полигона в Синопе.

В соответствии с программой испытаний, в последнем квартале 2018 года будет произведен пуск ракет с наземной установки с целью поражения движущихся целей, а также пуск с самолета, передает агентство.

"Гёкдоган"- ракета малого и среднего радиуса действия, ракеты "Боздоган" способны поражать цели на больших расстояниях, отмечает агентство.

Кроме того, сообщается, что проект разработки ракет "Гёкдоган" и "Боздоган" планируется завершить в 2020 году, после этого начнется серийное производство ракет.

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