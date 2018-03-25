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Трамп заявил, что многие юристы хотят представлять его в "деле о сговоре с РФ"

Международная панорама
25 марта, 15:34 дата обновления: 25 марта, 15:59 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 25, марта. /ТАСС

Президент США призвал не верить "лживым сообщениям" о том, что "трудно найти юриста, который бы взялся за такое дело"

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ВАШИНГТОН, 25 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что многие юристы хотят представлять его интересы в деле о предполагаемом сговоре его команды с Россией во время выборов 2016 года.

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"Многие юристы и ведущие юридические фирмы хотят представлять мои интересы в деле [о сговоре] c Россией... Не верьте лживым сообщениям о том, что трудно найти юриста, который бы взялся за такое дело", - написал в воскресенье в своем Twitter.

По словам Трампа, "ни один юрист никогда не откажется от славы и круглой суммы денег". "Проблема лишь в том, - продолжил глава Белого дома, - что новому юристу или юридической фирме потребуются месяцы, чтобы включиться в работу".

"Я доволен моей нынешней юридической командой, - указал президент. - Тем более, что не было никакого сговора с Россией. Сговор был у нечестной Хиллари [Клинтон] и демократов".

Трамп уже не раз заявлял, что проводимое специальным прокурором Робертом Мюллером расследование приписываемых России попыток вмешаться в американские выборы не должно было быть инициировано, поскольку никакого сговора предвыборного штаба республиканца с Москвой не было.

Мюллер приступил к этому разбирательству в мае 2017 года. На данный момент обвинения предъявлены 19 лицам, среди которых пять американцев, 13 россиян и один голландец. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

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Персоны
Мюллер, Роберт Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
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