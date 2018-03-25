CNN: помощнику Трампа могут не дать допуск к секретным данным из-за связей с РФ

НЬЮ-ЙОРК, 25 марта. /ТАСС/. Новому помощнику президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джону Болтону могут отказать в выдаче допуска к секретной информации из-за якобы имеющихся у него связей с Россией. С таким утверждением выступил в воскресенье в эфире телеканала CNN американский сенатор Тим Кейн (демократ, от штата Вирджиния), который баллотировался в 2016 году на пост вице-президента США.

В четверг американский лидер опубликовал на своей странице в Twitter сообщения об отставке помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера и назначении на этот пост бывшего постоянного представителя США при ООН Болтона. Глава Белого дома написал, что "официальная передача дел" состоится 9 апреля. "Болтон - это ужасный выбор", - полагает Кейн.

По словам сенатора, вскоре после объявления о планируемом назначении Болтона "появилась информация о том, что он выступил с речью в России в 2013 году по запросу олигарха", близкого к российскому руководству. "На мой взгляд, из-за таких контактов возникают вопросы о том, может ли он получить полный доступ", - отметил законодатель. В связи с этим он напомнил, что председатель Комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд ранее называл Москву главным противником Вашингтона.

Кейн не уточнил, какого именно "олигарха" он имел в виду. Ранее в Twitter сенатора была размещена ссылка на публикацию на сайте Национального общественного радио. В ней утверждалось, что Болтон в 2013 году записал видеообращение с призывом к властям РФ расширить права граждан на владение оружием.

Can John Bolton even get a security clearance? Ties to Russian allies of Vladimir Putin?https://t.co/7eri6tYN9A — Tim Kaine (@timkaine) 25 March 2018

Болтон, юрист по образованию, при бывшем американском президенте Джордже Буше - младшем в 2001-2005 годах занимал должность заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности, а в 2005-2006 годах являлся постпредом Соединенных Штатов при ООН.