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СМИ: свыше 3 тыс. боевиков с семьями покинули пригород Эрбин в Восточной Гуте

Международная панорама
25 марта, 20:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, марта. /ТАСС

Отмечается, что вывод боевиков обезопасит Дамаск от минометных обстрелов

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ТАСС, 25 марта. Вторая группа членов вооруженных группировок "Фейлак аш-Шам" и "Джебхат ан- Нусра" (запрещена в РФ) с семьями выведена в воскресенье из пригорода Эрбин в Восточной Гуте. Как сообщил телеканал Syria, всего 3 тыс. 708 человек направились вечером из окрестностей Дамаска на автобусах в провинцию Идлиб на севере Сирии.

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Боевики, которые отказались сложить оружие и сдаться сирийской армии, будут выведены из соседних пригородов Замалька и Айн-Терма, а также из квартала Джобар на окраине Дамаска, что обезопасит столицу от минометных обстрелов. По информации телеканала, всего 7 тыс. человек должны покинуть эти районы.

В пятницу была завершена эвакуация из Харасты (8 км от Дамаска) формирований "Ахрар аш-Шам". За два дня этот пригород сирийской столицы покинуло 4 тыс. 979 боевиков и членов их семей. Договоренность об их выводе была достигнута в результате переговоров руководства российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами "Ахрар аш-Шам".

С освобождением Харасты, Эрбина, Замальки, Айн-Термы и Джобара сирийские войска установят контроль над большей частью Восточной Гуты. Форпост вооруженной оппозиции остается только в городе-спутнике Дума (12 км от Дамаска), который находится в руках боевиков "Джейш аль-Ислам".

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