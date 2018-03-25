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Могерини провела в Брюсселе консультации с отозванным из отпуска послом в РФ

Международная панорама
25 марта, 21:12 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 25, марта. /ТАСС

Маркус Эдерер был отозван из отпуска в связи с делом Скрипаля

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БРЮССЕЛЬ, 25 марта. /ТАСС/. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини провела в Брюсселе в воскресенье консультации с отозванным в связи с делом Скрипаля из отпуска послом сообщества в РФ Маркусом Эдерером. Об этом сообщила внешнеполитическая служба ЕС.

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"Верховный представитель провела сегодня консультации с главой делегации ЕС в РФ, который прибыл в Брюссель, после того, как был отозван для консультаций по решению Европейского совета в пятницу. Господин Эдерер продолжит консультации с институтами ЕС в ближайшие дни", - говорится в заявлении.

Ранее европейские источники в Москве и Брюсселе сообщили ТАСС, что Маркус Эдерер уже неделю как не находится в России, поскольку уехал на пасхальные каникулы, которые он был вынужден прервать и вернуться в Брюссель по решению Европейского совета.

"Эдерер выехал за пределы России еще в конце прошлой недели. Он в отпуске", - сообщил 23 марта собеседник агентства. Внешнеполитическая служба ЕС отказалась официально подтвердить ТАСС эту информацию.

Евросолидарность

Лидеры государств и правительств Евросоюза на встрече в Брюсселе приняли решение отозвать из Москвы для консультаций Маркуса Эдерера после инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, в котором Лондон обвиняет Россию.

Как рассказал корреспонденту ТАСС источник в Евросовете, ряд стран Евросоюза также намерен последовать примеру Великобритании и рассматривает возможность отзыва своих дипломатов из России или высылки российских дипломатических работников.

По словам дипломата, "пока менее половины стран-членов ЕС готовы пойти на такие меры". В их числе Польша, Франция и три прибалтийские республики, уточнил он.

Дело Скрипаля

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества.

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Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет.

Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ такое же количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

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Персоны
Эдерер, Маркус Могерини, Федерика Скрипаль, Сергей Викторович
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