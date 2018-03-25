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El Pais: тысячи людей в Барселоне участвуют в протестах против задержания Пучдемона

Международная панорама
25 марта, 21:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, марта. /ТАСС

В столкновениях с сотрудниками каталонской полиции пострадали около 17 человек

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ТАСС, 25 марта. Несколько тысяч людей принимают участие в акции протеста, проходящей в центре Барселоны в связи с задержанием в ФРГ экс-главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона. Об этом сообщила газета El Pais.

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По ее данным, демонстранты попытались прорвать полицейское оцепление близ представительства правительства Испании в автономии. Протестующие закидывают полицейские автомобили жестяными банками.

Как сообщает издание, в результате стычек протестующих с сотрудниками каталонской полиции (Моссос д'Эсквадра) пострадали около 17 человек, троих задержали.

Митинги также проходят в некоторых других крупных городах Каталонии, среди которых Жирона и Таррагона. В городе Льейда демонстранты вышли на одну из автомагистралей, заблокировав въезд и выезд из города.

Ранее Верховный суд (ВС) Испании принял решение выдать международный ордер на арест бежавшего из страны Пучдемона и ряда его соратников, которые также скрываются от правосудия. До этого ВС озвучил обвинительные заключения в отношении подозреваемых в причастности к "сепаратистскому процессу", Пучдемону и другим региональным политикам инкриминируется подстрекательство к бунту.

Как написал в воскресенье в Twitter адвокат бывшего каталонского лидера Жауме Алонсо Куэвильяс, немецкие правоохранители задержали Пучдемона при пересечении границы.

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