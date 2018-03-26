В Египте начинаются выборы президента, которые продлятся три дня

КАИР, 26 марта. /ТАСС/. Президентские выборы начинаются в понедельник в Египте. Согласно решению Национальной избирательной комиссии, они продлятся три дня - с 26 по 28 марта. Избирателям предстоит определить, кто возглавит страну на ближайшие четыре года.

Из почти 96 млн жителей страны правом голоса наделены почти 59,5 млн граждан. В дни голосования в стране будут действовать 376 избирательных комитетов и почти 17 тыс. местных комиссий. Избирательные участки разместятся главным образом на территории образовательных учреждений, поэтому учащиеся государственных школ отправлены на трехдневные каникулы.

Впервые в истории Египта избирательные участки организованы в городе Халаиб на юге страны, для которого, по решению избиркома, организована отдельная независимая избирательная комиссия. Дело в том, что приграничный с Суданом район Халаиб является частью спорного "Халаибского треугольника" общей площадью 20 тыс. кв. км (включающего и район Шалатин), на который претендуют оба государства. Конфликт продолжается уже несколько десятилетий. В последнее время Каир принял ряд экономических мер по закреплению этой территории, построив рядом с границей водохранилище и небольшой рыболовецкий порт на берегу Красного моря.

Наблюдать за выборами будут представители 63 общественных и гуманитарных организаций, в том числе девяти международных. Выборы будут мониторить на местах более 18,5 тыс. египетских судей и 110 тысяч служащих государственных и правительственных структур.

В период с 16 по 18 марта были организованы выборы для египтян, проживающих за рубежом. Голосование проводилось на 139 участках в 120 государствах.

Итоги выборов должны объявить 2 апреля. Если ни один из кандидатов не наберет необходимого количества голосов, второй тур пройдет 24-26 апреля, его результаты станут известны 1 мая. Однако многие уверены, что второй тур не понадобится - в исходе голосования мало кто сомневается. По этой причине многие не видят смысла в участии в выборах, учитывая их фактическую безальтернативность.

Кандидаты

Основным претендентом на высший государственный пост в стране является действующий президент 63-летний Абдель Фаттах ас-Сиси. Он, будучи министром обороны, председателем Высшего совета вооруженных сил, главнокомандующим армией, в начале июля 2013 года на волне многомиллионных протестов по всей стране возглавил отстранение от власти исламистской ассоциации "Братья-мусульмане" и их ставленника, ныне осужденного по ряду громких дел и находящегося в тюрьме президента Мухаммеда Мурси.

Год спустя, сменив, как того требует закон, армейский мундир на гражданский костюм, ас-Сиси принял участие в президентских выборах 2014 года и, набрав почти 97% голосов, встал во главе республики. Его основным конкурентом был социалист-насерист Хамдин Саббахи. Другие участники гонки еще до проведения голосования сняли свои кандидатуры.

Главной особенностью кампании 2018 года стало отсутствие кандидатов. Практически до последнего дня регистрации в Национальной избирательной комиссии ас-Сиси был единственным желающим принять участие в выборах. Все, кто заявлял о намерении баллотироваться, а их было порядка 10 известных в стране персон, отказались от своих планов и не подали документы в избирком.

В последний момент у действующего президента появился соперник в лице 65-летнего Мусы Мустафы Мусы, лидера партии "Аль-Гад", который никогда не скрывал своих симпатий к ас-Сиси. Эта партия в начале 2000-х годов при президенте Хосни Мубараке воспринималась многими как реальная оппозиционная сила в стране и стремительно набирала очки, но после произошедшего внутри нее серьезного раскола перестала представлять из себя существенную политическую силу. В последние годы о ней мало кто говорил всерьез.

О своем намерении баллотироваться на пост президента Муса объявил всего за день до крайнего срока, а необходимые документы представил в избирком за 15 минут до окончания регистрации. Аналитики считают его чисто технической фигурой, призванной создать видимость альтернативы основному кандидату, хотя конституция страны и закон о выборах предусматривают возможность проведения голосования даже в условиях, когда есть всего один претендент.

Обеспечение безопасности

Безопасность в стране в дни голосования будут обеспечивать армия и полиция. В обрадованном в преддверии выборов заявлении командования ВС Египта указывается, что "подразделения армии будут действовать в координации с МВД и Национальной избирательной комиссией". В обязанности Второй полевой армии Египта входит поддержание спокойной обстановки в провинции Северный Синай, где проводится масштабная операция против террористических группировок, действующих на севере и в центральных частях этого региона.

Она же должна обеспечить штатное проведение выборов и еще в пяти провинциях, прилегающих к Синайскому полуострову и Суэцкому каналу. Третья полевая армия будет задействована при обеспечении безопасности голосования в провинциях Южный Синай, Суэц и Красное море.

Войска Центрального военного округа будут задействованы на участках для голосования в столичных провинциях Каир и Гиза и в пяти регионах, расположенных по периметру вокруг главного города страны. Соединения Восточного округа должны обеспечить безопасное голосование граждан в провинции Матрух, Северного округа - в четырех мухафазах северной части дельты реки Нил, включая второй по величине город Египта, Александрия. По распоряжению министра обороны к выполнению поставленной задачи привлечены ВМФ и ВВС страны.

Кроме того, задействовано почти 2,5 тыс. бригад скорой помощи, которые будут размещены таким образом, чтобы покрывать одной бригадой 5-7 участков.