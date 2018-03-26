Сделка по миграции и конфликт в Эгейском море станут главными темами саммита ЕС - Турция

ВАРНА /Болгария/, 26 марта. /ТАСС/. Встреча между лидерами ЕС и Турции, которая необходима для нормализации отношений между Евросоюзом и Анкарой, пройдет в понедельник в Варне. Основными темами переговоров станет выполнение условий соглашения между Турцией и ЕС по беженцам, а также обсуждение конфликта Турции с Кипром, Грецией и Италией по добыче газа на кипрском шельфе.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, председатель Европейского совета Дональд Туск, спикер Европарламента Антонио Таяни обсудят широкий спектр двусторонних отношений с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу, министром по делам ЕС Омером Челиком, министром экономики Нихатом Зейбекчи и министром торговли и таможни Бюлентом Тюфенкчи.

"Есть необходимость в урегулированных отношениях с нашим соседом - Турцией. Диалог с турецким президентом должен быть продолжен", - подчеркнул премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Он стал основным организатором этой встречи, поскольку Болгария выполняет в первом полугодии функции председателя Совета ЕС.

Последний саммит ЕС - Турция проходил в мае 2017 года.

Тяжелая встреча

"Ожидается очень тяжелая встреча, отношения крайне напряженные. Мы должны подтвердить свою приверженность соглашению о беженцах и обеспечить второй финансовый транш для Турции. Наша минимальная цель - гарантировать безопасность внешней границы ЕС, чтобы 3,5 млн беженцев, которые находятся в Турции, так бы там и оставались. Мы нуждаемся в урегулированных отношениях с нашим соседом, с Турцией", - отметил Борисов, комментируя предстоящие переговоры.

По данным газеты турецкой ежедневной газеты Hurriyet, самой сложной темой переговоров будет финансовая помощь в €3 млрд для сирийских беженцев. Турция настаивает на гибкой позиции в выделении средств, то есть предоставлении Анкаре права принимать самостоятельные решения по их использованию, а Еврокомиссия заявляет о готовности дать деньги только на конкретные проекты.

Эрдоган также будет настаивать на отмене виз для турецких граждан и открытии новых глав для переговоров по вступлению Турции в ЕС, о чем стороны условились еще в 2016 году в рамках договоренности по закрытию турецкой границы для направляющихся в ЕС мигрантов. Еврокомиссия же постарается отказать и в визах и в новых переговорных главах, мотивируя это тем, что Турция не отменила свои антитеррористические законы и чрезвычайное положение, ущемляющие, по мнению Брюсселя права граждан.

Еврокомиссия сейчас просто не может выполнить обещание по отмене виз для турецких граждан. Для этого ей необходимо заручиться поддержкой всех государств сообщества для одобрения такого решения в Совете ЕС, тогда как большая часть европейских столиц не поддерживает безвиз для Турции.

Напряженность с Грецией

Непростые отношения Анкары и Брюсселя еще более осложнились с начала этого года в связи с ростом напряженности между Турцией, с одной стороны, и странами ЕС - Кипром, Грецией и Италией с другой по проблеме добычи газа на кипрском шельфе.

В январе турецкие военные корабли блокировали плавучую буровую платформу Saipem 12000 итальянской компании Eni, которая должна была осуществлять разведывательное бурение в водах исключительной экономической зоны Кипра. Никосия ранее предоставила итальянской компании соответствующие лицензии на разработку месторождений углеводородов. Турецкая сторона выразила озабоченность деятельностью итальянской компании на Кипре, и сочла что эти работы противоречат интересам Анкары.

После посещения 5 февраля Италии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил турецким журналистам, что в ходе встречи с президентом Серджо Маттареллой и премьер-министром Паоло Джентилони поднимал вопрос об Eni и предупредил, что Турция усматривает опасность в добыче газа в этом районе для самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра (признана только Анкарой) и считает стратегический выбор итальянской компании "ошибкой".

Эта ситуация обсуждалась на саммите ЕС 22-23 марта в Брюсселе, в ходе которого остальные страны Евросоюза поддержали Афины и Никосию. В итоговом заявлении саммита решительно осуждается продолжающиеся незаконные действия Турции в Средиземном и Эгейском морях и подчеркивается полная солидарность с Кипром и Грецией. Саммит в срочном порядке призывал Турцию прекратить эти действия и уважать суверенные права Кипра на исследование и эксплуатацию своих натуральных ресурсов в соответствии с европейским и международным правом.

Лидеры ЕС напомнили Анкаре о ее обязательствах "соблюдать международное право, а также нормализовать отношения со всеми странами - членами Евросоюза, включая Республику Кипр". Кроме того, саммит ЕС выразил чрезвычайную обеспокоенность задержанием в Турции граждан ЕС и призвал "оперативно и позитивно разрешить все эти вопросы".