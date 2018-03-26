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В Ташкенте пройдет конференция высокого уровня по безопасности в Афганистане

Международная панорама
26 марта, 0:27 UTC+3 ТАШКЕНТ ТАШКЕНТ 26, марта ./ТАСС

Делегацию России возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров

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ТАШКЕНТ, 26 марта ./ТАСС/. Международная конференция высокого уровня по безопасности в Афганистане "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное сотрудничество", созываемая по инициативе президента Шавката Мирзиёева, пройдет 26-27 марта в столице Узбекистана.

"Ожидается, что участники форума выразят консолидированную позицию на региональном и глобальном уровнях о необходимости скорейшего начала прямых переговоров между правительством Афганистана и движением "Талибан", без выдвижения каких-либо предварительных условий", - сообщила ранее пресс-служба МИД Узбекистана.

По ее данным, планируется принятие Ташкентской декларации, в которой, как ожидается, будут учтены ключевые моменты для начала мирного процесса в Афганистане. "Важным фактором успеха мирного процесса выступает гарантированная интеграция вооруженной оппозиции в политическую жизнь страны и признание ее в качестве легитимной политической силы", - подчеркивалось в сообщении. При этом особо отмечалось, что процесс урегулирования в этой стране должен проходить под руководством и силами самих афганцами, в соответствии с положениями революций и решений Генассамблеи и СБ ООН.

Москва поддержала инициативу

Делегацию России на международной конференции в Ташкенте возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров. Москва сразу же поддержала инициативу Узбекистана по проведению конференции: на заседании СБ ООН по вопросам безопасности в Афганистане и Центральной Азии глава российского внешнеполитического ведомства приветствовал созыв конференции. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва рассматривает ташкентскую встречу как продолжение усилий мирового сообщества, в том числе в рамках Московского формата и контактной группы ШОС - Афганистан, в интересах стабилизации ситуации в стране для ее устойчивого развития.

Подготовка международной конференции по Афганистану стала центральной темой переговоров Лаврова и министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова 27 февраля в Москве. Глава узбекского МИД поблагодарил Россию за поддержку инициативы и подчеркнул, что конференция "станет логическим дополнением инициатив Московского формата, международной контактной группы, Стамбульского процесса, контактной группы ШОС - Афганистан и многих других групп, в рамках которых обсуждается проблема Афганистана".

Ожидается, что в форуме примут участие Генсек ООН, Верховный представитель ЕС во международным дела и политике безопасности, руководители внешнеполитических ведомств Китая, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Турции, Индии, Ирана, Пакистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Делегацию Соединенных Штатов возглавит заместитель госсекретаря Томас Шеннон.

Новый формат

26-го марта перед началом конференции в Ташкенте пройдет первое заседание нового формата сотрудничества "Центральная Азия - Афганистан" (5+1), нацеленный на обсуждение конкретных направлений взаимодействия между странами Центральной Азии и Афганистана. В заседании примут участие руководители внешнеполитических ведомств Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана.

Эксперты полагают, что новый формат усилит эффективность форума, его работа будет не только способствовать успешной интеграции Афганистана в систему торгово-экономических и инфраструктурных связей, но и покажет способность стран региона совместно решать важные международные проблемы.

Больше дипломатии

Причина непрекращающегося афганского кризиса - избыток оружия и денег при дефиците дипломатии. Об этом накануне открытия форума заявил первый заместитель Сената Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана Садык Сафаев.

"Афганский кризис пытаются разрешить гуманитарным содействием, финансовыми вливаниями, вооружением и военным оснащение. Однако одна из основных проблем афганского кризиса - в избытке оружия и денег при дефиците дипломатии", - сказал он на заседании международного пресс-клуба, посвященного международному форуму высокого уровня по урегулированию ситуации в Афганистане.

"Афганистан - не только проблема, но и огромная стратегическая возможность для Центральной Азии, в том числе для решения самых главных проблем - транспортных маршрутов и развития международной торговли", - отметил Сафаев. По его словам в этом контексте "историческим" событием в отношениях Узбекистана и Афганистана стал визит в Ташкент в декабре минувшего года президента Мухаммада Ашраф Гани, по итогам которого было подписано более 20 совместных документов и 40 коммерческих контрактов на общую сумму в $500 млн.

Отмечается, что в рамках подготовки конференции в феврале текущего года в Ташкенте прошло первое заседание узбекско-афганской комиссии по вопросам безопасности, в ходе которого был предметно обсужден комплекс вопросов о сотрудничестве в сфере противодействия терроризму и экстремизму, торговле оружием и незаконного оборота наркотиков.

Как сообщила пресс-служба МИД Узбекистана, президенты Шавкат Мирзиёев и Мохаммад Ашраф Гани примут участие и выступят на открывающейся сегодня конференции.

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Персоны
Гани, Ашраф Лавров, Сергей Викторович Мирзиёев, Шавкат Миромонович
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