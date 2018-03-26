AP: Трамп намерен уволить министра по делам ветеранов США

НЬЮ-ЙОРК, 26 марта. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп планирует отправить в отставку министра по делам ветеранов США Дэвида Шалкина. Об этом сообщило в воскресенье агентство Associated Press (AP).

По сведениям его источников в администрации, об этом решении может быть объявлено в течение недели, а возможно, и в ближайшие два или три дня. Агентство отмечает, что в ведомстве Шалкина в настоящее время проводят разбирательство в связи с подозрениями в нецелевом расходовании средств министром. На Шалкина также была подана жалоба после того, как он якобы попросил одного из своих охранников сопровождать его во время похода в магазин и везти тележку.

В Белом доме в настоящее время подыскивают подходящую замену Шалкину. В числе кандидатов: ведущий на телеканале Fox News Питер Хегсет; бывший председатель комитета по делам ветеранов в Палате представителей Конгресса США Джефф Миллер; глава аппарата Совета национальной безопасности при Белом доме Джозеф Кит Келлог и другие. После отставки Шалкина его заместитель Том Боуман будет временно исполнять обязанности главы ведомства.

По сведениям AP, Трамп также сообщил помощникам, что в ближайшее время не намерен увольнять министра жилищного строительства и городского развития Бена Карсона, а также руководителя аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли.

Целый ряд сотрудников администрации Трампа в последние недели были уволены или ушли со своих постов по собственному желанию. В четверг президент США сообщил об отставке своего помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера. Ранее в этом месяце Трамп объявил об увольнении госсекретаря Рекса Тиллерсона, его место после утверждения Сенатом Конгресса США должен будет занять директор Центрального разведывательного управления Майкл Помпео. Недавно Белый дом также покинули глава Национального экономического совета Гэри Кон и директор по коммуникациям Хоуп Хикс.