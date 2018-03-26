Саудовские ПВО перехватили семь запущенных из Йемена ракет

ТАСС, 26 марта. ПВО Саудовской Аравии перехватили и уничтожили семь запущенных сторонниками мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) из Йемена ракет, в том числе три в небе на столицей королевства.

Об этом, как передает в понедельник телеканал Sky News Arabia, заявило командование возглавляемой Эр-Риядом аравийской коалиции.

"Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили и сбили семь баллистических ракет хуситов, - отмечается в коммюнике. - Три из них были запущены по Эр-Рияду". Альянс также обвинил шиитских мятежников во "враждебных и неизбирательных атаках против населенных гражданскими районов", а Иран - в их поддержке.

Как сообщило Саудовское агентство печати, в результате ударов погиб один и ранения поучили двое египтян. Все они проживали в доме, на который упали обломки одной из ракет.

"Ансар Аллах" подтвердило ранее запуск "нескольких ракет по целям в Саудовской Аравии". По заверениям хуситов, баллистические ракеты были нацелены на аэропорт "Король Халед", находящийся в 35 км к северу от Эр-Рияда, а также на воздушные гавани в саудовских городах Асир и Джизан, расположенных на юго-западе королевства.

В прошлом хуситы неоднократно подвергали саудовскую территорию обстрелам, в том числе баллистическими ракетами "Буркан-2". Не раз их целью становилась и столица королевства, однако каждый раз саудовским ПВО удавалось сбивать вражеские воздушные цели. Пострадавших в результате инцидентов не было.

С августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между легитимными с точки зрения мирового сообщества властями Йемена и мятежными формирования, которых ранее поддерживали силы, лояльные экс-президенту Али Абдалле Салеху. В наиболее активную фазу конфликт перешел с началом вторжения по просьбе действующего главы республики Абд Раббо Мансура Хади в марте 2015 года аравийской коалиции. Ситуация резко обострилась в конце ноября 2017 года, когда в Сане начались ожесточенные бои, поводом для которых стали попытки хуситов захватить ряд учреждений и объектов, находившихся под контролем сторонников Салеха. 2 декабря бывший глава государства объявил о разрыве партнерских отношений с ними, а 4 декабря был убит мятежниками.