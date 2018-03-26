Болтон записал обращение к властям РФ по просьбе стрелковой ассоциации

НЬЮ-ЙОРК, 26 марта. /ТАСС/. Новый помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в прошлом записал видеообращение к Совету Федерации по просьбе экс-президента американской Национальной стрелковой ассоциации (НСА). Об этом заявил в воскресенье журналистам телеканала Fox News официальный представитель Болтона.

Ранее сенатор США Тим Кейн в Twitter выразил сомнение в том, что Болтону предоставят доступ к секретной информации из-за якобы имеющихся у него связей с Россией. Законодатель разместил ссылку на публикацию на сайте Национального общественного радио. В ней утверждалось, что Болтон в 2013 году записал видео с призывом к властям РФ расширить права граждан на владение огнестрельным оружием. Пленку якобы использовала российская организация "Право на оружие".

Представитель Болтона разъяснил данную ситуацию следующим образом: "Бывший президент [НСА] Дэйв Кини попросил посланника [Болтона] записать видео для презентации для верхней палаты российского парламента, Совета Федерации. Посланник никогда не слышал об организации "Право на оружие" до того, как о ней недавно сообщили в новостях". Болтон в прошлом являлся постоянным представителем США при ООН и поэтому его часто в уважительной форме называют "посланником".

Президент США Дональд Трамп 22 марта сообщил в Twitter об отставке своего помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера и назначении на этот пост Болтона. Глава Белого дома написал, что "официальная передача дел" состоится 9 апреля.

Болтон, юрист по образованию, при бывшем американском президенте Джордже Буше - младшем в 2001-2005 годах занимал должность заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности, а в 2005-2006 годах являлся постпредом США при ООН.