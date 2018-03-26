Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Болтон записал обращение к властям РФ по просьбе стрелковой ассоциации

Международная панорама
26 марта, 5:10 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 26, марта. /ТАСС

Речь идет о ролике с призывом к руководству России расширить права граждан на владение огнестрельным оружием

Поделиться
Материал из 1 страницы
Джон Болтон

Джон Болтон

© AP Photo/Evan Vucci

НЬЮ-ЙОРК, 26 марта. /ТАСС/. Новый помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в прошлом записал видеообращение к Совету Федерации по просьбе экс-президента американской Национальной стрелковой ассоциации (НСА). Об этом заявил в воскресенье журналистам телеканала Fox News официальный представитель Болтона.

Смотрите также

Лавров рассказал, что знаком с новым советником президента США Болтоном

Биография помощника по нацбезопасности президента США Джона Болтона

Высказывания Джона Болтона

Ранее сенатор США Тим Кейн в Twitter выразил сомнение в том, что Болтону предоставят доступ к секретной информации из-за якобы имеющихся у него связей с Россией. Законодатель разместил ссылку на публикацию на сайте Национального общественного радио. В ней утверждалось, что Болтон в 2013 году записал видео с призывом к властям РФ расширить права граждан на владение огнестрельным оружием. Пленку якобы использовала российская организация "Право на оружие".

Представитель Болтона разъяснил данную ситуацию следующим образом: "Бывший президент [НСА] Дэйв Кини попросил посланника [Болтона] записать видео для презентации для верхней палаты российского парламента, Совета Федерации. Посланник никогда не слышал об организации "Право на оружие" до того, как о ней недавно сообщили в новостях". Болтон в прошлом являлся постоянным представителем США при ООН и поэтому его часто в уважительной форме называют "посланником".

Президент США Дональд Трамп 22 марта сообщил в Twitter об отставке своего помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера и назначении на этот пост Болтона. Глава Белого дома написал, что "официальная передача дел" состоится 9 апреля.

Болтон, юрист по образованию, при бывшем американском президенте Джордже Буше - младшем в 2001-2005 годах занимал должность заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности, а в 2005-2006 годах являлся постпредом США при ООН.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Болтон, Джон Трамп, Дональд Макмастер, Герберт Буш, Джордж (младший)
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Количество погибших при пожаре в ТЦ в Кемерове увеличилось до 37
2
Южная Корея и "проклятие президентов"
3
Расследование ЧП в торговом центре в Кемерове. Онлайн
4
Семьи жертв пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове получат по 1 млн рублей
5
Авторы De Andere Krant в Нидерландах выступили против создания негативного образа РФ
6
Посольство РФ: США еще могут предотвратить последствия фейк-истории с делом Скрипаля
7
Саудовские ПВО перехватили семь запущенных из Йемена ракет
Темы дня
Новости партнеров
Реклама