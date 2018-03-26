Абэ не отрицает возможный саммит с США и КНДР для решения проблемы похищенных японцев

ТОКИО, 26 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не отрицает возможность организации трехсторонней встречи с участием президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына с целью решения проблемы японских граждан, похищенных разведкой КНДР в 1970-е годы. Соответствующее заявление он сделал в понедельник, отвечая на вопросы депутатов в верхней палате парламента.

"В следующем месяце запланирована встреча лидеров Юга и Севера, после этого должен состояться саммит лидеров США и Северной Кореи. Если я буду там присутствовать, то это будет трехсторонний саммит, однако от Северной Кореи такого предложения не поступало, и поэтому такие переговоры в нынешней ситуации осуществить сложно", - сказал он.

"Конечно, я не буду отрицать [возможность] трехсторонней встречи на высшем уровне Японии, США и Северной Кореи. Мы должны рассматривать самые различные варианты с точки зрения необходимости решить проблему похищенных граждан и проблему Северной Кореи в целом", - добавил премьер.

Комментируя свой предстоящий в апреле визит в США, Абэ подчеркнул, что одной из главных целей станет разъяснение позиции Японии, для которой "большое значение имеет проблема похищенных граждан". "Мы плотно ей занимаемся, однако, к сожалению, пока конкретных результатов нет", - сказал он. По словам премьера, американский лидер Дональд Трамп неоднократно подтверждал, что поддерживает Токио в этом вопросе и ранее встречался с семьями пострадавших от действий разведки КНДР.

Тема похищения японских граждан разведкой КНДР является одной из самых болезненных в отношениях между двумя странами, которые не поддерживают официальных дипломатических связей. В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения только 13 граждан Японии и позволил пятерым из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам направлены останки, подлинность которых подтвердить не удалось. В мае 2014 года правительства Японии и КНДР договорились провести новое расследование похищений японских граждан, однако занимавшаяся этим комиссия была впоследствии распущена по инициативе Пхеньяна.

8 марта этого года начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи, выступая перед журналистами в Вашингтоне, заявил, что Трамп готов провести встречу с Ким Чен Ыном до мая текущего года. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Трамп примет приглашение встретиться с лидером КНДР "в том месте и в те сроки, которые еще предстоит определить". Однако 9 марта она проинформировала о том, что встреча Трампа и Ким Чен Ына не состоится до тех пор, пока Пхеньян не предпримет конкретные действия для свертывания своих ядерных разработок.