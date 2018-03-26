Посол Польши в РФ заявил, что страны НАТО считают агрессивной политику России

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Страны Запада опасаются политики России, поэтому увеличивают контингент натовских войск в Восточной Европе. Об этом в интервью ТАСС заявил посол Польши в Москве Влодзимеж Марчиняк.

"Наша политическая позиция поддерживается союзниками, и она связана с агрессивной в отношении соседей и стран Запада политикой России", - сказал он, комментируя вопрос об увеличении войск НАТО в стране.

Посол также рассказал, что у Польши есть предложения по снижению напряженности между Россией и НАТО. "Это соглашения об информировании о дислокации войск, о проведении военных учений, чтобы больше приглашать наблюдателей, чтобы это меньше вызывало опасений, - пояснил он. - Эти меры были использованы в 90-е годы. И тогда возросла убежденность в завтрашнем дне".

При этом Марчиняк не считает натовский контингент войск в регионе большим, а также не видит необходимости его сокращать в случае реализации польских предложений. "Ну, большой… он не сравним с российским", - ответил он на соответствующий вопрос.

В 2016 году на саммите НАТО в Варшаве было принято решение о размещении в Польше и странах Балтии многонациональных батальонов альянса для защиты восточного фланга. Сейчас такая группа, сформированная в основном из военнослужащих США, несет службу на северо-востоке Польши в местности Ожиш. Польский военный контингент входит в аналогичные батальоны в Литве, Латвии и Румынии.