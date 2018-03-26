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Израиль задержал более 40 разыскиваемых палестинцев на Западном берегу

Международная панорама
26 марта, 8:00 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 26, марта. /ТАСС

Военные добавили, что задержанные направлены на допрос

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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 марта. /ТАСС/. Израильские силовики арестовали в ночь на понедельник 43 разыскиваемых палестинца в ходе рейдов на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в распространенном в понедельник коммюнике.

"Ночью подразделения армии, Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК, контрразведка) и пограничной полиции арестовали 43 разыскиваемых палестинца, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, массовом терроре и насильственных беспорядках в отношении гражданских лиц и солдат", - говорится в документе. Военные добавили, что задержанные направлены на допрос.

Ситуация в зоне палестино-израильского противостояния обострилась в сентябре 2015 года. С тех пор в результате более чем 300 нападений с использованием холодного и огнестрельного оружия, взрывных устройств, а также автомобилей в качестве таранов в Израиле и на Западном берегу реки Иордан были убиты более 50 израильтян и несколько иностранцев. Обстановка дополнительно осложнилась вслед за признанием 6 декабря 2017 года президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей еврейского государства. Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте.

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Темы
Палестино-израильский конфликт Ситуация вокруг статуса Иерусалима
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