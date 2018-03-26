СМИ: ВМС Южной Кореи проводят в Японском море учения в годовщину гибели корвета "Чхонан"

СЕУЛ, 26 марта. /ТАСС/. Военно-морские силы Республики Корея начали в понедельник маневры, приуроченные к восьмой годовщине гибели сторожевого корабля "Чхонан". Как сообщает телеканал KBS, к учениям в Японском море привлечены 10 кораблей и авиация.

По данным канала, изначально планировалось, что одновременно аналогичные маневры пройдут и в Желтом море, однако они были отменены из-за ухудшения погодных условий.

Учения проводятся ежегодно в годовщину гибели корвета "Чхонан", затонувшего 26 марта 2010 года недалеко от острова Пэннёндо в Желтом море. В результате инцидента из 104 членов команды погибли 46 человек.

Специально созданная международная следственная комиссия пришла к выводу, что корабль был потоплен подводной лодкой ВМС КНДР. В то же время некоторые независимые эксперты ставят под сомнение выводы комиссии. Пхеньян также отвергает свою причастность к данному происшествию.

По данным KBS, в отличие от прежних лет, на этот раз о проведении маневров не сообщалось заранее через официальные источники. Предполагается, что это связано с нежеланием Сеула создавать напряженность на фоне улучшения межкорейских отношений.