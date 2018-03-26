Президент Узбекистана встретится с Лавровым в рамках конференции по Афганистану в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 26 марта. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев проведет 27 марта встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Ташкенте. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь главы республики Комил Алламжонов.

"Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во вторник в рамках международной конференции по урегулированию ситуации в Афганистане проведет встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", - сказал Алламжонов.

Международная конференция высокого уровня по безопасности в Афганистане "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное сотрудничество", созываемая по инициативе Мирзиёева, пройдет 26-27 марта в столице Узбекистана.