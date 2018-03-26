Глава МИД КНР с 27 по 28 марта посетит с рабочим визитом Россию

ПЕКИН, 26 марта. /ТАСС/. Специальный представитель председателя КНР, министр иностранных дел Китая Ван И 27 и 28 марта посетит с рабочим визитом Россию. Об этом заявила в понедельник на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Эта поездка свидетельствует, что отношения Китая и Россия достигли крайне высокого уровня и носят особый характер. В ходе этого визита состоятся встречи с представителями российского руководства, в том числе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым", - подчеркнула дипломат.

По ее словам, в ближайшее время китайско-российские связи ожидают новые благоприятные возможности.

Ожидается, что в ходе этой поездки будет обсуждаться широкий перечень вопросов дипломатического характера.