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Глава МИД КНР с 27 по 28 марта посетит с рабочим визитом Россию

Международная панорама
26 марта, 10:40 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 26, марта. /ТАСС

Ожидается, что в ходе этой поездки будет обсуждаться широкий перечень вопросов дипломатического характера

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ПЕКИН, 26 марта. /ТАСС/. Специальный представитель председателя КНР, министр иностранных дел Китая Ван И 27 и 28 марта посетит с рабочим визитом Россию. Об этом заявила в понедельник на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Эта поездка свидетельствует, что отношения Китая и Россия достигли крайне высокого уровня и носят особый характер. В ходе этого визита состоятся встречи с представителями российского руководства, в том числе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым", - подчеркнула дипломат.

По ее словам, в ближайшее время китайско-российские связи ожидают новые благоприятные возможности.

Ожидается, что в ходе этой поездки будет обсуждаться широкий перечень вопросов дипломатического характера.

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Персоны
Ван И Лавров, Сергей Викторович
Темы
Российско-китайские отношения
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