Контактная группа подтвердила введение пасхального перемирия в Донбассе

КИЕВ, 26 марта. /ТАСС/. Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе подтвердила намерение ввести режим прекращения огня с 00:01 мск 30 марта.

Соответствующее заявление группы поступило в распоряжение ТАСС из офиса специального представителя ОБСЕ на Украине и в контактной группе.

"Трехсторонняя контактная группа при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, признавая позитивное влияние повторного подтверждения приверженности сторон режиму прекращения огня 2 марта 2018 года, отмечая важность обеспечения мира и спокойствия для населения, учитывая наступающие пасхальные праздники, а также исходя из ранее достигнутых соглашений и обязательств сторон, подтверждает свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня, начиная с 30 марта 2018 года 00 ч. 01 мин. по киевскому времени (совпадает с московским)", - сказано в заявлении.