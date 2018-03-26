Великобритания может отказаться от выплаты ЕС £40 млрд

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Великобритания может отказаться от выплаты ЕС согласованных £40 млрд ($56,5 млрд), если сообщество не пойдет на заключение устраивающего Лондон соглашения о свободной торговле. Такое мнение высказал министр Великобритании по вопросам Brexit Дэвид Дэвис.

Подобный поворот возможен, "если мы не получим выгодную для нас [торговую] сделку", приводит в понедельник слова Дэвиса газета Daily Express. "На прошлой неделе [главный переговорщик Еврокомиссии по Brexit] Мишель Барнье заметил, что ничего не согласовано, пока все не будет согласовано", - напомнил британский министр. Однако, как считает Дэвис, "будущая сделка, будущее экономическое партнерство и будущее взаимодействие в сфере безопасности и обороны [по состоянию на сегодняшний день] выглядят весьма вероятными".

Как подчеркнул ранее глава британского минфина Филип Хаммонд, будущее двустороннее торговое соглашение должно включать в себя сферу оказания финансовых услуг. Торговое соглашение между Лондоном и Брюсселем может быть заключено лишь при условии, если в нем будут сбалансированы интересы каждой из сторон, добавил Хаммонд.

В минувший понедельник Брюссель и Лондон объявили о достижении общей договоренности о том, что переходный период после выхода Соединенного Королевства из ЕС составит 21 месяц. Эта новость была позитивно воспринята бизнесом, получившим ясность по поводу того, какой стратегии развития придерживаться вплоть до декабря 2020 года, когда должен завершиться указанный переходный период. Тем не менее между сторонами остаются неурегулированные вопросы, в первую очередь вопрос границы на острове Ирландия.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% против 48,1% одержали противники евроинтеграции.

Переговоры по Brexit продлятся до ноября нынешнего года, после чего достигнутую сделку должны будут одобрить Европарламент и британский законодательный орган. Сам Brexit состоится 29 марта 2019 года, после чего, согласно существующему плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.