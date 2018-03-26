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Марин Ле Пен потребовала отставки главы МВД Франции после теракта в Требе

Международная панорама
26 марта, 12:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

"Национальный фронт" начал сбор подписей в поддержку инициативы своего главы

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ТАСС, 26 марта. Лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в понедельник потребовала сместить с поста министра внутренних дел Франции Жерара Колона после теракта в городе Треб в пятницу.

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"Сегодня я требую отставки Жерара Колона, который, очевидно, совершенно не справился с последними событиями", - написала она в понедельник в своем Twitter. "Национальный фронт" также начал сбор подписей на своем сайте в поддержку инициативы своего главы.

23 марта в Каркасоне 26-летний француз марокканского происхождения Редуан Лакдим напал на людей в автомобиле с целью угнать его: пассажир был убит, а водитель ранен. Вторую атаку он совершил на тренировавшихся недалеко от казармы спецназовцев, открыв по ним огонь. Третье нападение злоумышленник совершил в соседнем Требе, захватив заложников в супермаркете. В результате погибли четыре человека, включая офицера, 15 пострадали.

Террорист был позже ликвидирован во время штурма здания спецназом. Спутниковый телеканал Sky News Arabia сообщил, что ответственность за серию нападений на юге Франции взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Как позже выяснилось, французские спецслужбы еще в 2014 году завели на Лакдима досье по подозрению в его причастности к исламистам. В субботу стало известно, что при обыске в его доме была обнаружена рукописная записка, в которой он заявлял о своей принадлежности к ИГ.

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