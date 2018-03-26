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Спецслужбы Литвы заявляют, что на учениях "Запад" отрабатывались процедуры ядерных ударов

Международная панорама
26 марта, 12:56 UTC+3 ВИЛЬНЮС ВИЛЬНЮС 26, марта. /ТАСС

Учения провели 14-20 сентября на шести полигонах и двух участках местности в Белоруссии и трех полигонах в России с участием 12,7 тысячи военных

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ВИЛЬНЮС, 26 марта. /ТАСС/. Процедуры применения ядерного оружия отрабатывались в ходе российско-белорусских стратегических военных учений "Запад-2017". С таким утверждением выступил в понедельник на пресс-конференции, представляя годовой отчет спецслужб об угрозах национальной безопасности, директор 2-го департамента оперативных служб при литовском министерстве обороны (военная разведка) Ремигиюс Балтренас.

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"Что касается использования ядерного оружия, то на учениях "Запад-2017" проходила тренировка процедур его применения", - сказал он.

Стратегические учения "Запад-2017" были проведены 14-20 сентября на шести полигонах и двух участках местности в Белоруссии и трех полигонах в России с участием 12,7 тысячи военных. В Минобороны РФ накануне и во время учений неоднократно подчеркивали их сугубо оборонительный характер и отмечали, что сообщения о "российской угрозе" в связи с этими маневрами не имеют ничего общего с реальностью.

Отвечая на вопрос о возможном нахождении в Калининградской области после размещения там оперативно- тактических комплексов "Искандер" ядерных боеголовок, Балтренас отметил, что Россия на постоянной основе дислоцировала по соседству с Литвой бригаду с данными комплексами. "Это не просто бригада, а вся система тактического ядерного оружия от начала и до конца", - добавил он.

Как подчеркнул в связи с переброской в феврале в Калининградскую область комплексов "Искандер" руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков, размещение Россией вооружений на своей территории не может быть поводом для беспокойства других стран, так как Москва никому не угрожает.

Комплекс "Искандер-М" предназначен для уничтожения на расстоянии до 500 километров ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, командных пунктов и узлов связи, а также самолетов и вертолетов на аэродромах.

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