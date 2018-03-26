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Спецслужбы Польши задержали подозреваемого в шпионаже в пользу РФ

Международная панорама
26 марта, 12:56 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 26, марта. /ТАСС

Задержанному грозит до 10 лет тюрьмы

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Материал из 1 страницы
© EPA/LESZEK SZYMANSKI

ВАРШАВА, 26 марта. /ТАСС/. Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши задержало подозреваемого в шпионаже в пользу России поляка Марека В. (фамилия не разглашается).

С таким утверждением выступил в понедельник пресс-секретарь министра, координирующего работу спецслужб в правительстве, Станислав Жарын.

По его словам, "из материалов АВБ следует, что Марек В. передавал сотрудникам российских спецслужб информацию, касающуюся планируемых действий польского правительства в связи со строительством газопровода "Северный поток - 2".

"Он чиновник одного из ведомств, занимающихся экономическими вопросами", - заявил Жарын в эфире Польского телевидения. - Он имел доступ к стратегическим материалам, связанным с энергетической безопасностью Польши".

Подозреваемый арестован на три месяца. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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