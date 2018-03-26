МИД Польши: героизация на Украине Бандеры отравляет двусторонние отношения

КИЕВ, 26 марта. /ТАСС/. Героизация Киевом Организации украинских националистов (запрещена в РФ) отравляет польско-украинские отношения. Об этом в интервью "Европейской правде" заявил заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий.

В качестве примера дипломат привел историю польской медсестры, которая разорвала документ украинки, увидев, что она прописана на улице имени Степана Бандеры (лидер украинского националистического движения).

"Это досадный случай, но я хотел бы заступиться. Мы не знаем о семейной истории этого человека, возможно, ее родственники были убиты последователями Бандеры, - сказал дипломат. - Это показывает, что героизация Украиной людей, которых мы считаем преступниками, продолжает отравлять наши отношения".

По словам Цихоцкого, принятый недавно в Польше закон об Институте национальной памяти, который поставил лидеров украинского националистического движения вне закона и вызвал возмущение в Киеве, не представляет угрозы для украинских граждан в Польше.

"Он направлен только на освещение темных страниц истории "Украинской повстанческой армии" (УПА - запрещена в РФ), - сказал он. - В конце концов на Украине действует закон о запрете критики УПА. А он пугает поляков, которые ездят на Украину, и ограничивает свободу научных исследований на тему преступных страниц истории УПА".

Вопрос о нежелании Киева признавать ответственность украинских националистов за массовые убийства поляков в первой половине ХХ века стал в последние годы главным раздражителем в отношениях двух стран. Резкое обострение произошло после того, как нынешнее руководство Украины признало деятельность Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА) борьбой за независимость страны. После подписания в мае 2015 года президентом Петром Порошенко специального закона на этот счет по всей Украине главарям националистов Степану Бандере и Роману Шухевичу стали устанавливать памятники, называть в их честь улицы, проводить памятные акции и факельные шествия.

Сенат Польши 1 февраля этого года принял закон, в соответствии с которым предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет за отрицание преступлений украинских националистов, в частности массовых убийств поляков в 1942-1945 годах на Волыни. Тогда, по разным оценкам, погибли до 200 тысяч поляков. В 2016 году сенат Польши признал Волынскую резню геноцидом.