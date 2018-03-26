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ЕС не участвует в принятии странами сообщества решений о дипломатических мерах против РФ

Международная панорама
26 марта, 14:23 UTC+3 БРЮССЕЛЬ 26, марта. /ТАСС

Отмечается, что, согласно решению саммита ЕС 22-23 марта, страны Евросоюза будут действовать в этой сфере "в скоординированной манере"

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БРЮССЕЛЬ, 26 марта. /ТАСС/. Страны Евросоюза сами принимают решения, касающиеся дипломатических мер против России в связи с делом об отравлении в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом заявила в понедельник пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

"Конкретные решения, связанные с высылкой дипломатов или отзывом послов, страны ЕС принимают самостоятельно на национальном уровне", - сказала Косьянчич. Она добавила, что, согласно решению саммита ЕС 22-23 марта, страны Евросоюза будут действовать в этой сфере "в скоординированной манере".

Об отозванном после ЕС

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Она также отметила, что отозванный для консультаций в связи с делом Скрипаля посол Евросоюза в России Маркус Эдерер будет оставаться в Брюсселе в ближайшие дни. Косьянчич не уточнила конкретные сроки.

"Господин Эдерер вернулся в Брюссель для консультаций в эти выходные, и он будет оставаться в Брюсселе в ближайшие дни. Я не могу сказать, сколько времени он будет находиться в Брюсселе", - заявила Косьянчич.

Ранее европейские источники в Москве и Брюсселе сообщили ТАСС, что Эдерер уже неделю как не находится в России, поскольку уехал на пасхальные каникулы, которые был вынужден прервать и вернуться в Брюссель по решению Европейского совета. Внешнеполитическая служба ЕС отказалась официально подтвердить ТАСС эту информацию.

Лидеры государств и правительств Евросоюза на встрече в Брюсселе приняли решение отозвать из Москвы для консультаций Маркуса Эдерера после инцидента с отравлением Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери, в котором Лондон обвиняет Россию.

Как рассказал ТАСС источник в Евросовете, ряд стран Евросоюза также намерен последовать примеру Великобритании и рассматривает возможность отозвать своих дипломатов из России или выслать российских дипломатических работников. По данным источника, пока менее половины стран - членов ЕС готовы пойти на такие меры. В их числе Польша, Франция и три прибалтийские республики, уточнил собеседник агентства.

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