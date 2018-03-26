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Украинский народный трибунал выдвинул обвинения против Порошенко

Международная панорама
26 марта, 14:44 дата обновления: 26 марта, 15:24 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 26, марта. /ТАСС

Также обвинения выдвинуты против семи украинских политиков, в том числе Яценюка, Авакова и Парубия

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Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко

© Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС

ДОНЕЦК, 26 марта. /ТАСС/. Украинский народный трибунал по расследованию военных преступлений режима Петра Порошенко против граждан Украины (УНТ) выдвинул обвинения против восьми представителей нынешнего украинского режима.

Об этом в понедельник сообщила председательствующий судья УНТ Елена Шишкина в ходе первого заседания трибунала.

По словам Шишкиной, речь идет о президенте Украины Петре Порошенко, министре внутренних дел Арсене Авакове, секретаре Совета национальной безопасности и обороны Александре Турчинове, премьер-министре Владимире Гройсмане, начальнике генерального штаба ВСУ Викторе Муженко, министре обороны Степане Полтораке, председателе Верховной рады Андрее Парубие и бывшем премьере Арсение Яценюке. Фигуранты на заседании УНТ отсутствовали, обвинения предъявлены заочно.

Председатель суда пояснила, что трибуналом "принято решение все статьи обвинения разбить на блоки: использование вооруженных сил против гражданского населения, пытки, блокада, создание незаконных вооруженные формирований, геноцид и т. д." "По каждому блоку наиболее шокирующие факты мы будем доводить до сведения международной общественности. Планируется по каждому блоку около пяти заседаний", - добавила судья, слова которой приводит Донецкое агентство новостей.

На первом заседании, сказала Шишкина, рассматриваются преступления, касающиеся использования вооруженных сил против гражданского населения. Как пояснили ранее в трибунале, в понедельник в рамках заседания УНТ выступят граждане Украины из Донецка, Луганска и Кировского, которые проходят как потерпевшие, - в общей сложности пять человек.

Создание УНТ

О создании УНТ 15 марта объявила в Луганске инициативная группа. 20 марта в Донецке состоялось учредительное собрание членов инициативной группы трибунала. На нем был утвержден устав и состав судебной инстанции, а также объявлено о запуске официального сайта.
УНТ планирует рассмотреть преступления нынешних руководителей Украины на основе украинского законодательства и с учетом норм международного права. Как отмечала ранее Шишкина, все участники трибунала - граждане Украины, а все материалы для вынесения приговора будут переданы в украинские суды.

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Персоны
Аваков, Арсен Борисович Яценюк, Арсений Петрович Порошенко, Петр Алексеевич Гройсман, Владимир Борисович Парубий, Андрей Владимирович Турчинов, Александр Валентинович
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