Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.03:
$ 57
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

США высылают из страны 60 российских дипломатов

Международная панорама
26 марта, 16:00 дата обновления: 26 марта, 16:24 UTC+3

Также принято решение закрыть российское генконсульство в Сиэтле

Поделиться
Материал из 1 страницы
Здание посольства РФ в Вашингтоне

Здание посольства РФ в Вашингтоне

© Анатолий Бочинин/ТАСС

ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. Власти США приняли решение выслать из страны 60 российских дипломатов, а также закрыть российское генконсульство в Сиэтле. Об этом в понедельник на специальном брифинге сообщил представитель американской администрации.

Речь идет о 48 сотрудниках посольства и 12 членах постоянного представительства РФ при ООН в Нью-Йорке. Согласно предписанию, они должны покинуть страну в течение недели.

При этом Вашингтон выразил намерение оставить открытой дверь для диалога с Москвой.

"Соединенные Штаты готовы сотрудничать с Россией с целью улучшения отношений, но это может произойти только после изменения поведения российского правительства", - сказал представитель администрации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Высылка российских дипломатов
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США Россия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Великобритания начала арест российского имущества неизвестного происхождения
2
США высылают из страны 60 российских дипломатов
3
Times: Скрипаль и его дочь выключили на четыре часа GPS на телефонах в день отравления
4
Сотрудник ЧОП отключил оповещение о пожаре в загоревшемся ТЦ в Кемерове
5
Южная Корея и "проклятие президентов"
6
Расследование ЧП в торговом центре в Кемерове. Онлайн
7
Украинские пограничники задержали в Азовском море российское рыболовецкое судно
Темы дня
Новости партнеров
Реклама