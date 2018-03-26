США высылают из страны 60 российских дипломатов

ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. Власти США приняли решение выслать из страны 60 российских дипломатов, а также закрыть российское генконсульство в Сиэтле. Об этом в понедельник на специальном брифинге сообщил представитель американской администрации.

Речь идет о 48 сотрудниках посольства и 12 членах постоянного представительства РФ при ООН в Нью-Йорке. Согласно предписанию, они должны покинуть страну в течение недели.

При этом Вашингтон выразил намерение оставить открытой дверь для диалога с Москвой.

"Соединенные Штаты готовы сотрудничать с Россией с целью улучшения отношений, но это может произойти только после изменения поведения российского правительства", - сказал представитель администрации.