Франция высылает четырех российских дипломатов

ПАРИЖ, 26 марта. /ТАСС/. Власти Франции высылают из страны четырех российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

По информации агентства Reuters, дипломаты должны будут покинуть страну в течение недели.

О высылке сотрудников российских дипломатических представительств в понедельник сообщили также несколько государств Евросоюза, США и Украина.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ