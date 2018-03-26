Украина высылает 13 российских дипломатов из-за дела Скрипаля

КИЕВ, 26 марта. /ТАСС/. Украина высылает 13 российских дипломатов из страны в качестве реакции на инцидент в Солсбери. Об этом в понедельник сообщил президент Петр Порошенко.

"В ответ на циничную химическую атаку в Солсбери (Великобритания) Украина в духе солидарности с нашими британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами ЕС приняла решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов из тех немногих оставшихся. Как известно, наши дипломатические отношения с РФ де-факто заморожены", - написал он в Facebook.

О подобных мерах в отношении России уже заявили Германия, США, Франция, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.