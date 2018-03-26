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Reuters: Литва вышлет трех российских дипломатов из-за дела Скрипаля
Международная панорама
26 марта, 16:10
UTC+3
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Материал из 1 страницы
Литва вышлет трех российских дипломатов из-за дела Скрипаля - Рейтер со ссылкой на правительство.
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