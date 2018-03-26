Дания вышлет двух российских дипломатов

ТАСС, 26 марта. МИД Дании уведомил посла России в королевстве Михаила Ванина о высылке двух российских дипломатов в связи с делом Скрипаля.

Об этом объявил в понедельник на специально созванной пресс-конференции глава МИД скандинавской страны Андерс Самуэльсен.

"Правительство вместе с другими европейскими странами приняло решение принять экстраординарные меры в связи с инцидентом в Солсбери, - сказал глава датской дипломатии, слова которого приводит информагентство Ritzaus. - Российскому послу сегодня было объявлено о высылке из Дании двух дипломатов".