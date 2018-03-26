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Дания вышлет двух российских дипломатов

Международная панорама
26 марта, 16:11 дата обновления: 26 марта, 16:21 UTC+3
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Материал из 1 страницы
Глава МИД Дании Андерс Самуэльсен

Глава МИД Дании Андерс Самуэльсен

© EPA-EFE/MARKKU OJALA

ТАСС, 26 марта. МИД Дании уведомил посла России в королевстве Михаила Ванина о высылке двух российских дипломатов в связи с делом Скрипаля.

Об этом объявил в понедельник на специально созванной пресс-конференции глава МИД скандинавской страны Андерс Самуэльсен.

"Правительство вместе с другими европейскими странами приняло решение принять экстраординарные меры в связи с инцидентом в Солсбери, - сказал глава датской дипломатии, слова которого приводит информагентство Ritzaus. - Российскому послу сегодня было объявлено о высылке из Дании двух дипломатов". 

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Дело Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов
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