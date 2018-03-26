Страны ЕС примут дополнительные меры против РФ в ближайшие дни и недели

ВАРНА /Болгария/, 26 марта. /ТАСС/. 14 стран - членов Евросоюза приняли решение выслать российских дипломатов из-за дела по отравлению в английском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом заявил в понедельник глава Евросовета Дональд Туск в Варне, где проходит саммит ЕС-Турция.

"Сегодня уже 14 стран - членов решили выслать российских дипломатов после обсуждения на прошлой неделе на саммите ЕС атаки в Солсбери", - сказал он.

"Дополнительные меры, включая дальнейшие высылки, не исключены в ближайшие дни и недели", - добавил глава Евросовета.