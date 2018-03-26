ГААГА, 26 марта. /ТАСС/. Нидерланды высылают двух россиян в связи с инцидентом в Солсбери. Об этом объявил в понедельник нидерландский министр иностранных дел Стеф Блок в письме, направленном в парламент.
"В тесных консультациях с союзниками и партнерами Нидерланды приняли решение выслать двух сотрудников российских разведывательных служб", - отметил он, уточнив, что покинуть страну они должны в течение двух недель.
Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.