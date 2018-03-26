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Глава МИД Эстонии объявил о высылке военного атташе РФ

Международная панорама
26 марта, 16:17 дата обновления: 26 марта, 16:26 UTC+3

Причиной высылки названа "неподобающая для дипломата деятельность"

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Глава МИД Эстонии Свен Миксер

Глава МИД Эстонии Свен Миксер

© EPA-EFE/LYNN BO BO

ТАЛЛИН, 26 марта. /ТАСС/. Эстония высылает из страны одного российского дипломата, заявил в понедельник глава МИД Свен Миксер на пресс-конференции.

По его словам предписание покинуть страну сделано военному атташе посольства России в Таллине.

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Причиной высылки названа "неподобающая для дипломата деятельность". "Сегодня послу России была передана нота о высылке из страны военного атташе, - заявил Миксер. - Это скоординированные действия Европейского союза".

Ранее в понедельник посол РФ в Эстонии Александр Петров был вызван в МИД Эстонии, где его уведомили о планирующихся действиях, добавил Миксер.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата.

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