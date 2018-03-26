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Италия высылает двух российских дипломатов

Международная панорама
26 марта, 16:22 дата обновления: 26 марта, 17:06 UTC+3

В МИД Италии сообщили, что высылка дипломатов произойдет в знак солидарности с Великобританией

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РИМ, 26 марта. /ТАСС/. Италия высылает двух российских дипломатов "из солидарности с Великобританией". Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении МИД республики.

"В знак солидарности с Великобританией и координации с европейскими партнерами и союзниками по НАТО МИД информирует о высылке с итальянской территории в недельный срок двух представителей посольства РФ в Риме", - говорится в заявлении МИД Италии.

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Одновременно сразу несколько стран, включая США, в понедельник объявили о высылке российских дипломатов. Эта мера связана с так называемым делом Скрипаля, экс-полковника ГРУ, отравленного, по версии Лондона, 4 марта при помощи нервно-паралитического вещества в Великобритании. Впоследствии Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

На саммите ЕС 23-23 марта лидеры европейских стран выразили солидарность Лондону, и уже тогда ряд стран заявил о намерении последовать примеру Великобритании и выслать российских дипломатов или отозвать своих послов. Италия, присоединившись к "группе солидарности", призвала сохранять диалог с РФ и не способствовать дальнейшему обострению напряженности. Из дипломатических источников стало известно, что Рим выступал против введения дополнительных санкционных мер в отношении РФ.

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Дело Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов
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