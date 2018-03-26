Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.03:
$ 57
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кто высылает российских дипломатов из-за дела Скрипаля

Международная панорама
26 марта, 18:08 дата обновления: 26 марта, 18:55 UTC+3

20 марта Великобритания предписала покинуть страну 23 сотрудникам российской дипмиссии в Лондоне. Какие страны последовали примеру Соединенного Королевства — в материале ТАСС

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Dan Kitwood/Getty Images

После того как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возложила на Москву ответственность за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Лондона, британскую столицу в общей сложности покинуло около 80 россиян (из них 23 дипломата). Еще более 100 дипломатов вернутся в Россию из других стран, "проявивших солидарность" с Лондоном.

США и Канада

"Мы готовы предпринять дополнительные шаги, если это необходимо", — заявил представитель администрации США после того, как 26 марта Вашингтон принял решение о высылке 60 российских дипломатов и закрытии российского генконсульства в Сиэтле.

Смотрите также

Дело Скрипаля: реакция Лондона, позиция Москвы и дипломатические последствия

Как пояснили в Вашингтоне, США "предпринимают эти действия в координации с союзниками по НАТО и партнерами в ответ на использование Россией химического оружия военного типа на территории Великобритании".

Между тем глава канадского МИД Христи Фриланд заявила, что из посольства в Оттаве и генконсульства в Монреале будет выслано четыре российских дипломата.

"Все четверо были идентифицированы как сотрудники разведывательных служб или лица, которые использовали дипломатический статус, чтобы подрывать безопасность Канады или вмешиваться в нашу демократию", — сказала министр.

Франция, Германия, Италия, Испания

В Париже и Берлине решили выслать еще по четыре российских дипломата.

"Мы уведомили сегодня российские власти о нашем решении выслать с французской территории четырех российских граждан, имеющих дипломатический статус, — указывается в заявлении французского министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана. — Высылаемые дипломаты должны покинуть Францию в течение недели".

Такой же срок отвели для российских дипломатов в Германии. "Высылка четырех дипломатов — сильный сигнал солидарности с Великобританией. Он говорит о решимости правительства ФРГ не оставлять без ответа нападения на наших партнеров и союзников", — отметили в МИД страны.

Итальянский МИД сообщил о высылке "двух сотрудников посольства РФ в Риме". Как сообщило агентство Europa Press, двух российских дипломатов собирается выслать правительство Испании.

Украина, Польша, Чехия

"В ответ на циничную химическую атаку в Солсбери (Великобритания) Украина в духе солидарности с нашими британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами ЕС приняла решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов из тех немногих оставшихся. Как известно, наши дипломатические отношения с РФ де-факто заморожены", — написал в Facebook президент Украины Петр Порошенко.

В Польше решили выслать четырех дипломатов из России, в Чехии — трех.

Латвия, Литва, Эстония

Все три прибалтийских государства выразили солидарность с Великобританией. Литва выслала трех дипломатов, Латвия и Эстония — по одному.

При этом литовские спецслужбы заявили, что "лица, связанные с российскими разведслужбами, в настоящее время составляют треть дипломатического персонала России".

От Финляндии до Хорватии

По одному дипломату высылает Финляндия, Швеция, Румыния и Хорватия.

При этом в Нидерландах "приняли решение выслать двух сотрудников российских разведывательных служб", еще двух российских дипломатов решили выслать Албания и Дания.

А глава МИД Дании Андерс Самуэльсен заявил, что это решение не должно отразиться на рассмотрении датским внешнеполитическим ведомством заявки на прокладку трубопровода "Северный поток – 2" через территориальные воды королевства.

Реакция России

Смотрите также
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев

Косачев: высылка дипломатов РФ обернется симметричным ответом со стороны Москвы

В российском МИДе предупредили, что "недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно".

"Рассматриваем данный шаг в качестве недружественного и не отвечающего задачам и интересам установления причин и поиска виновных в инциденте, произошедшем 4 марта в Солсбери, — говорится в заявлении российского дипведомства. — Провокационный жест пресловутой солидарности с Лондоном этих стран, пошедших на поводу у властей Великобритании в так называемом деле Скрипалей и не удосужившихся разобраться в обстоятельствах случившегося, является продолжением конфронтационной линии на эскалацию ситуации".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину будут представлены предложения об ответных шагах на высылку дипломатов.

"Мы уже заявляли и еще раз повторяем: Россия не имела и не имеет никакого отношения к этому делу. Разумеется, как и прежде, будем руководствоваться принципом взаимности", — добавил Песков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Великобритания начала арест российского имущества неизвестного происхождения
2
Кто высылает российских дипломатов из-за дела Скрипаля
3
Собственник сейнера "Норд" считает незаконными действия Украины по аресту судна
4
США высылают из страны 60 российских дипломатов
5
Times: Скрипаль и его дочь выключили на четыре часа GPS на телефонах в день отравления
6
Украинские пограничники задержали в Азовском море российское рыболовецкое судно
7
СК опроверг распространяемую в соцсетях информацию о сотнях жертв пожара в ТЦ в Кемерове
Темы дня
Новости партнеров
Реклама