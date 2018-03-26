Трамп лично одобрил решение выслать из США дипломатов РФ и закрыть консульство в Сиэтле

ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп лично санкционировал решение выдворить из США большую группу российских дипломатов, а также закрыть генеральное консульство России в Сиэтле (штат Вашингтон). Это подтвердил в понедельник на специальном брифинге для журналистов представитель администрации США высокого ранга.

"Это решение, к которому президент был причастен с самого начала, которое он лично принял после нескольких встреч со своей командой на минувшей неделе, и он был проинформирован о ведущейся подготовке [к оглашению решений американской стороны] в ходе уик-энда. Это совершенно [точно] его решение", - заявил упомянутый представитель исполнительной ветви власти США.

Вместе с ним брифинг, организованный Белым домом, проводили еще несколько представителей администрации США высокого ранга. На брифинге было объявлено, что США предписали покинуть американскую территорию в общей сложности 60 российским дипломатам. Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, один из ведущих брифинга уточнил, что от этих сотрудников российских дипломатических миссий в США потребовали покинуть американскую территорию в недельный срок.