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Испания выдала ордер на арест Пучдемона

Международная панорама
26 марта, 16:57 дата обновления: 26 марта, 17:20 UTC+3

Решение об экстрадиции будет приниматься в апреле

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© EFE/SRDJAN SUKI

БЕРЛИН, 26 марта. /ТАСС/. Генпрокуратура в немецком городе Шлезвиг (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн на севере страны), которая рассматривает дело Карлеса Пучдемона, получила от Испании ордер на арест политика.

Об этом сообщил корреспондент ТАСС в понедельник представитель ведомства.

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"Мы получили от испанских органов ордер на его арест, у нас также есть европейский ордер", - отметил он. По словам представителя прокуратуры, сегодня суд вынесет решение о заключении Пучдемона под стражу.

Представитель ведомства отметил, что решение об экстрадиции бывшего главы каталонского правительства будет принято только после Пасхи, которая в этом году у католиков и протестантов приходится на 1 апреля. Лишь затем будет рассматриваться возможность его экстрадиции в Испанию. "Решение совершенно точно не будет принято до Пасхи", - сказал собеседник агентства.

На рассмотрение дела об экстрадиции может уйти до 60 дней, добавил он.

Пучдемон был задержан в ФРГ 25 марта на пути из Финляндии в Бельгию, где проживал с октября прошлого года. Ранее Верховный суд Испании принял решение выдать международный ордер на арест политика, которому инкриминируется подстрекательство к бунту после попыток добиться независимости Каталонии.

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