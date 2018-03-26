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Румыния высылает российского дипломата из-за дела Скрипаля

Международная панорама
26 марта, 16:58 дата обновления: 26 марта, 17:28 UTC+3

Согласно заявлению румынского МИД, покушение в Солсбери на экс-полковника ГРУ представляет собой угрозу коллективной безопасности и международному праву

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БУХАРЕСТ, 26 марта. /ТАСС/. Румыния приняла решение выслать одного российского дипломата из-за дела Скрипаля. Об этом сообщил в понедельник румынский МИД.

"Исходя из выводов заседания Европейского совета 23-24 марта 2018 года, МИД считает, что покушение в Солсбери представляет собой угрозу коллективной безопасности и международному праву, - указывается в сообщении внешнеполитического ведомства, поступившем в представительство ТАСС. - Согласно этим выводам, Европейский совет согласен с оценкой правительства Объединенного Королевства, в соответствии с которой очень вероятно, что ответственность за покушение несет Российская Федерация и что нет другого правдоподобного объяснения".

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"Уточняем, что в знак солидарности с Великобританией и согласно положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях мы сообщили посольству РФ в Бухаресте, что один дипломат будет объявлен персоной нон-грата и будет обязан покинуть территорию Румынии", - говорится в заявлении.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

Ранее пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич заявила, что "конкретные решения, связанные с высылкой дипломатов или отзывом послов, страны ЕС принимают самостоятельно на национальном уровне". Она добавила, что страны Евросоюза будут действовать в этой сфере "в скоординированной манере".

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