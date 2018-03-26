Хорватия высылает из страны одного российского дипломата

БЕЛГРАД, 26 марта. /ТАСС/. Хорватия высылает из страны российского дипломата. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в специальном обращении.

"Республика Хорватия - одна из 14 стран, которая сегодня в течение дня провозгласит одного аккредитованного российского дипломата в Хорватии персоной нон-грата. Таким образом мы показываем, что не принимаем такой вид нападения, с каким столкнулось Соединенное Королевство", - заявил Пленкович, отметив, что высылка производится по итогам встречи в Брюсселе, на которой премьер Великобритании Тереза Мэй оповестила членов ЕС об инциденте и идущем расследовании.

В этом же выступлении Пленкович выразил соболезнования России в связи с трагедией в Кемерово.

В посольстве РФ в Загребе подтвердили данную информацию. "Только что было соответствующее заявление премьера Пленковича. Да, такое решение есть, оно принято в соответствии с решением Совета ЕС", - сообщил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь российской дипмиссии Дмитрий Мальцев.

На саммите ЕС в Брюсселе 22-23 марта лидеры государств и правительств Евросоюза выразили солидарность с Великобританией, поддержав озвученное Лондоном утверждение о вероятной ответственности России за инцидент в английском Солсбери, и приняли решение отозвать из Москвы для консультаций посла ЕС в России Маркуса Эдерера.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные меры, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.