Открытие в Ташкенте международной конференции по Афганистану перенесено на 27 марта

ТАШКЕНТ, 26 марта. /ТАСС/. Начало работы международной конференции по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие" перенесено в Ташкенте на 27 марта. Об этом в понедельник сообщил директор Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана Владимир Норов.

"Это связано с тем, что сегодня продолжились консультации на уровне глав делегаций стран и международных организаций. Также, пользуясь присутствием в столице Узбекистана Верховного представителя Евросоюза по международным делам и политике безопасности Федерики Могерини, было решено провести заседание в формате "Центральная Азия - Евросоюз", а конференция по Афганистану откроется 27 марта", - сказал Норов, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Ранее пресс-служба МИД Узбекистана сообщила, что международные эксперты на совещании под председательством главы МИД Узбекистана Абдулазиза Камилова и заместителя министра иностранных дел Афганистана Хекмата Халида Карзая обсудили и согласовали проект итоговой Ташкентской декларации. Документ, как ожидается, будет принят по итогам форума.

Для участия в конференции, созываемой по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, приглашены генеральный секретарь ООН, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, руководители внешнеполитических ведомств России, Китая, США, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Турции, Индии, Ирана, Пакистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.