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Президент Финляндии: диалог с Россией должен продолжаться

Международная панорама
26 марта, 17:47 UTC+3

Саули Ниинистё считает, что ответные действия со стороны РФ будут такого же порядка

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ХЕЛЬСИНКИ, 26 марта. /ТАСС/. Диалог с РФ должен продолжаться, несмотря на решения о высылке дипломатов. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции президент Финляндии Саули Ниинистё.

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"Я считаю, диалог должен продолжаться, - сказал он. - Невозможно сказать, какими будут ответные действия со стороны РФ. Скорее всего, это будут решения такого же порядка".

По его словам, "было бы лучше найти такое решение, которое устроило бы все страны ЕС", но поскольку оно не было найдено, то "это решение о высылке дипломатов - мера, которую поддерживают большинство стран ЕС".

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Темы
Высылка российских дипломатов
Страны
Россия Финляндия
Персоны
Ниинистё, Саули
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