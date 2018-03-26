Президент Финляндии: диалог с Россией должен продолжаться

ХЕЛЬСИНКИ, 26 марта. /ТАСС/. Диалог с РФ должен продолжаться, несмотря на решения о высылке дипломатов. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции президент Финляндии Саули Ниинистё.

"Я считаю, диалог должен продолжаться, - сказал он. - Невозможно сказать, какими будут ответные действия со стороны РФ. Скорее всего, это будут решения такого же порядка".

По его словам, "было бы лучше найти такое решение, которое устроило бы все страны ЕС", но поскольку оно не было найдено, то "это решение о высылке дипломатов - мера, которую поддерживают большинство стран ЕС".