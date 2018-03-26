Хантсман назвал высылку российских дипломатов из США крупнейшей в истории страны

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Вашингтон высылает российских дипломатов, чтобы обезопасить США и ограничить действия "офицеров разведки", угрожающие нацбезопасности страны. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении посла США в Москве Джона Хантсмана.

"Сегодня президент США Дональд Трамп заявил о высылке десятков офицеров российской разведки, а также о закрытии генерального консульства в Сиэтле, - сказал он. - Это самая большая высылка российских сотрудников разведки в истории США. Мы приняли данные меры вместе с союзниками по НАТО и партнерами по всему миру в ответ на химическую атаку в Солсбери, предпринятую Россией".

"Нынешняя акция направлена на то, чтобы обезопасить США, ограничить возможности российских агентов, в частности, их действия, угрожающие нацбезопасности США", - добавил глава дипмиссии. По его словам, подобные решения Вашингтона являются сигналом для Москвы, что "ее действия имеют последствия".

"Мы готовы сотрудничать с Россией, чтобы улучшить наши отношения. Но это возможно только, если Россия станет более ответственным партнером", - резюмировал Хантсман.

США доверяют Великобритании

Он заявил, что США полностью доверяют расследованию, которое Великобритания проводит по делу Скрипаля. Посол также увязал санкции по этому делу с присоединением Крыма и крушением малайзийского Boeing над Украиной.

"Мы доверяем работе и расследованию, которое проводится и уже проводилось на территории Великобритании, - отметил он. - США и другие страны уже имели возможность проанализировать доказательства, и это во многом соответствует тем событиям, которые мы раньше видели: Крым, малайзийский Boeing.

Посол отметил, что высылка дипломатов напрямую связана с расследованием по делу Скрипаля, но при этом "отражает озабоченности со стороны американского народа, правительства верховной власти относительно количества сотрудников спецслужб на территории США".

Защита от шпионажа

Посол заявил, что высылка российских дипломатов обусловлена необходимостью защитить американцев от шпионажа.

"Это ответ на то, что на территории США и Канады есть большое количество сотрудников российских спецслужб, - сказал он. - Таким образом, будет меньше сотрудников российских спецслужб, которые осуществляют шпионаж за американцами, угрожают безопасности США". Отвечая на вопрос о дипломатах, высылаемых из постпредства России при ООН, Хантсман подтвердил, что это решение также "было принято с учетом общего количества сотрудников спецслужб''.

"Было принято решение значительно уменьшить количество (сотрудников российской дипмиссии - прим. ТАСС) и в двустороннем представительстве, и в представительстве в ООН, чтобы защитить людей", - добавил Хантсман.

Хантсман добавил, что принятые меры - "это ответ на безрассудное нападение с применением боевого вещества нервно-паралитического воздействия против британского подданного и его дочери на территории Великобритании." "Соединенной Королевство - это наш лучший союзник и друг. Мы даем сигнал, что, если вы будете так относиться к нашему союзнику и другу, ответ последует", - указал он.

Также отмечается, что США еще не уведомили ООН о высылке 12 российских дипломатов, работающих в постпредстве России при организации.

"Это необходимо сделать, и это уведомление будет сделано, - сказал Хантсман, отвечая на соответствующий вопрос. - Насколько мне известно, госсекретарь принял такое решение". Дипломат подтвердил, что при принятии таких решений "есть необходимость уведомить ООН". "Там необходимо представить очень серьезные доказательства", - добавил он.

Готовы к диалогу

Соединенные Штаты не хотели бы уменьшения количества своих диппредставительств на территории России, Вашингтон по-прежнему готов к диалогу с Москвой, добавил посол.

"Конечно, мы не хотим, чтобы количество [американских] диппредставительств [в РФ] было уменьшено, - отметил он. - Сейчас такое время, когда надо больше говорить друг с другом, проводить больше честных разговоров. Мы надеемся по-прежнему, что сможем продолжить диалог с Россией и открывать новые двери для диалога".

Он также заявил, что США считают необходимым диалог "даже в условиях того, что в России есть безответственные партнеры".