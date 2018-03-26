Хантсман назвал высылку российских дипломатов из США крупнейшей в истории страны

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Вашингтон высылает российских дипломатов, чтобы обезопасить США и ограничить действия "офицеров разведки", угрожающие нацбезопасности страны. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении посла США в Москве Джона Хантсмана.
"Сегодня президент США Дональд Трамп заявил о высылке десятков офицеров российской разведки, а также о закрытии генерального консульства в Сиэтле, - сказал он. - Это самая большая высылка российских сотрудников разведки в истории США. Мы приняли данные меры вместе с союзниками по НАТО и партнерами по всему миру в ответ на химическую атаку в Солсбери, предпринятую Россией".
"Нынешняя акция направлена на то, чтобы обезопасить США, ограничить возможности российских агентов, в частности, их действия, угрожающие нацбезопасности США", - добавил глава дипмиссии. По его словам, подобные решения Вашингтона являются сигналом для Москвы, что "ее действия имеют последствия".
"Мы готовы сотрудничать с Россией, чтобы улучшить наши отношения. Но это возможно только, если Россия станет более ответственным партнером", - резюмировал Хантсман.
Он заявил, что США полностью доверяют расследованию, которое Великобритания проводит по делу Скрипаля. Посол также увязал санкции по этому делу с присоединением Крыма и крушением малайзийского Boeing над Украиной.
"Мы доверяем работе и расследованию, которое проводится и уже проводилось на территории Великобритании, - отметил он. - США и другие страны уже имели возможность проанализировать доказательства, и это во многом соответствует тем событиям, которые мы раньше видели: Крым, малайзийский Boeing.
Посол заявил, что высылка российских дипломатов обусловлена необходимостью защитить американцев от шпионажа.
"Это ответ на то, что на территории США и Канады есть большое количество сотрудников российских спецслужб, - сказал он. - Таким образом, будет меньше сотрудников российских спецслужб, которые осуществляют шпионаж за американцами, угрожают безопасности США". Отвечая на вопрос о дипломатах, высылаемых из постпредства России при ООН, Хантсман подтвердил, что это решение также "было принято с учетом общего количества сотрудников спецслужб''.
Хантсман добавил, что принятые меры - "это ответ на безрассудное нападение с применением боевого вещества нервно-паралитического воздействия против британского подданного и его дочери на территории Великобритании." "Соединенной Королевство - это наш лучший союзник и друг. Мы даем сигнал, что, если вы будете так относиться к нашему союзнику и другу, ответ последует", - указал он.
Также отмечается, что США еще не уведомили ООН о высылке 12 российских дипломатов, работающих в постпредстве России при организации.
"Это необходимо сделать, и это уведомление будет сделано, - сказал Хантсман, отвечая на соответствующий вопрос. - Насколько мне известно, госсекретарь принял такое решение". Дипломат подтвердил, что при принятии таких решений "есть необходимость уведомить ООН". "Там необходимо представить очень серьезные доказательства", - добавил он.
Соединенные Штаты не хотели бы уменьшения количества своих диппредставительств на территории России, Вашингтон по-прежнему готов к диалогу с Москвой, добавил посол.
"Конечно, мы не хотим, чтобы количество [американских] диппредставительств [в РФ] было уменьшено, - отметил он. - Сейчас такое время, когда надо больше говорить друг с другом, проводить больше честных разговоров. Мы надеемся по-прежнему, что сможем продолжить диалог с Россией и открывать новые двери для диалога".