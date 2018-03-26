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Албания вышлет двух российских дипломатов

Международная панорама
26 марта, 18:27 UTC+3 СКОПЬЕ СКОПЬЕ 26, марта. /ТАСС
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СКОПЬЕ, 26 марта. /ТАСС/. Власти Албании намерены выслать из страны двух российских дипломатов. Об этом говорится в заявлении МИД республики, передает Албанское телеграфное агентство.

"Сегодня, 26 марта 2018 года, посол Российской Федерации в Республике Албания Александр Карпушин был вызван в Министерство иностранных дел Республики Албания, где ему передана нота протеста, в которой говорится, что два сотрудника российского посольства объявлены персонами нон грата в связи с деятельностью, не связанной с их дипломатическим статусом ", - говорится в сообщении.

Ранее в понедельник ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские государства, Украина, а также США и Канада, приняли решение о высылке около 100 российских дипломатов в связи с отравлением в английском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В нем Великобритания, не предъявив доказательств, обвинила Россию.

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